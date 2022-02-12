В Украине объявлено штормовое предупреждение. Объявлен желтый уровень опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Сегодня на дорогах, кроме южной части, гололедица, в центральных и южных областях порывы ветра 15-20 м/с.
Снег с дождем ожидается в Житомирской, Винницкой, северной, центральной, восточных областях. Температура воздуха составит:
Напомним, ожидается, что на выходных, 12 и 13 февраля, в Украине немного похолодает. При этом в некоторых регионах прогнозируют осадки.