В Україні оголошено штормове попередження. Оголошено жовтий рівень небезпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Сьогодні на дорогах, крім південної частини, ожеледиця, у центральних та південних областях пориви вітру 15-20 м/с.
Сніг з дощем очікується у Житомирській, Вінницькій, північній, центральній, східних областях. Температура повітря складе:
Нагадаємо, очікується, що на вихідних, 12 і 13 лютого, в Україні трохи похолодає. При цьому в деяких регіонах прогнозують опади.