В Украине объявлено штормовое предупреждение, но не по всей стране: где именно

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу ГСЧС .

Сегодня утром и днем в западных областях порывы ветра 15-20 м/с; днем в Карпатах и на Закарпатье значительный снег, метели (I уровень опасности, желтый).

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Кроме того, 20 января на высокогорьях Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).