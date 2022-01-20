В Украине объявлено штормовое предупреждение, но не по всей стране: где именно
Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Синоптики Украины объявили штормовое предупреждение. Сильный ветер ожидается в западных областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Сегодня утром и днем в западных областях порывы ветра 15-20 м/с; днем в Карпатах и на Закарпатье значительный снег, метели (I уровень опасности, желтый).
Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Кроме того, 20 января на высокогорьях Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).
Напомним, сегодня в Украину придет циклон, будет снежить и снова немного усилится ветер.