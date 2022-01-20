В Україні оголошено штормове попередження, але не по всій країні: де саме

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу ДСНС .

Сьогодні вранці та вдень у західних областях пориви вітру 15-20 м/с; вдень у Карпатах та на Закарпатті значний сніг, хуртовини (I рівень небезпечності, жовтий).

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Крім того, 20 січня на високогір'ях Закарпатської та Івано-Франкiвської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).