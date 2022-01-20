ru ua
Чт, 20 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні оголошено штормове попередження, але не по всій країні: де саме

Новость на русском →
Київ, Четвер 20 січня 2022 08:37
В Україні оголошено штормове попередження, але не по всій країні: де саме Фото: в Україні оголошено штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики України оголосили штормове попередження. Сильний вітер очікується у західних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні вранці та вдень у західних областях пориви вітру 15-20 м/с; вдень у Карпатах та на Закарпатті значний сніг, хуртовини (I рівень небезпечності, жовтий).

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Крім того, 20 січня на високогір'ях Закарпатської та Івано-Франкiвської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, сьогодні в Україну прийде циклон, сніжитиме та знову трохи посилиться вітер.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Штормове попередження
NEWS
"Не біжіть за гречкою і сірниками". Зеленський закликав не поширювати фейки про війну
"Не біжіть за гречкою і сірниками". Зеленський закликав не поширювати фейки про війну
DAILY
Встигнути до весни. Чому Росія поспішає закінчити переговори із Заходом
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Встигнути до весни. Чому Росія поспішає закінчити переговори із Заходом