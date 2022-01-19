В Украине объявлено штормовое предупреждение: где будет сильный ветер и снегопад

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине. 20 января в страну возвращается сильный ветер.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение ГСЧС.
Сегодня утром и днем в западных областях порывы ветра 15-20 м/с.
Днем в Карпатах и на Закарпатье значительный снег, метели. (I уровень опасности, желтый).
Кроме того, в центральных областях температура воздуха опустится до -13 градусов мороза ночью.
Напомним, синоптики предупредили, что в Украину идет антициклон Dieter. Сегодня будет спокойная погода, то есть без сильного ветра, но похолодает.