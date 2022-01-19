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В Украине объявлено штормовое предупреждение: где будет сильный ветер и снегопад

Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине. 20 января в страну возвращается сильный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение ГСЧС.

Сегодня утром и днем в западных областях порывы ветра 15-20 м/с.

Днем в Карпатах и на Закарпатье значительный снег, метели. (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, в центральных областях температура воздуха опустится до -13 градусов мороза ночью.

Напомним, синоптики предупредили, что в Украину идет антициклон Dieter. Сегодня будет спокойная погода, то есть без сильного ветра, но похолодает.

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