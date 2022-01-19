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В Україні оголошено штормове попередження: де буде сильний вітер та снігопад

Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики оголосили штормове попередження в Україні. 20 січня в країну повертається сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення ДСНС.

Сьогодні вранці та вдень у західних областях пориви вітру 15-20 м/с.

Вдень у Карпатах та на Закарпатті значний сніг, хуртовини. (I рівень небезпечності, жовтий).

Крім того, в центральних областях температура повітря опуститься до -13 градусів морозу вночі.

Нагадаємо, синоптики попередили, що в Україну йде антициклон Dieter. Сьогодні буде спокійна погода, тобто без сильного вітру, але похолодає.

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