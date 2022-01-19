В Україні оголошено штормове попередження: де буде сильний вітер та снігопад

Синоптики оголосили штормове попередження в Україні. 20 січня в країну повертається сильний вітер.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення ДСНС.
Сьогодні вранці та вдень у західних областях пориви вітру 15-20 м/с.
Вдень у Карпатах та на Закарпатті значний сніг, хуртовини. (I рівень небезпечності, жовтий).
Крім того, в центральних областях температура повітря опуститься до -13 градусів морозу вночі.
Нагадаємо, синоптики попередили, що в Україну йде антициклон Dieter. Сьогодні буде спокійна погода, тобто без сильного вітру, але похолодає.