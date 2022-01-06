UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине объявлено штормовое предупреждение: где ожидается сильный снег

Автор: Александр Белоус

В четверг, 6 января, в Закарпатской области и в Карпатах ожидается сильный мокрый снег. Ситуация представляет первый уровень опасности, желтый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

"По данным Укргидрометцентра, 6 января днем в Закарпатской области значительные дожди с переходом в мокрый снег; в Карпатах значительный мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый), - говорится в сообщении.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, 6 января в Украине в западных, северных и большинстве центральных и восточных областей небольшой дождь и мокрый снег. Температура 0-5 градусов тепла, в южной части 6-11 градусов тепла, на юге Одесской области и в Крыму до 14 градусов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине