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В Україні оголошено штормове попередження: де очікується сильний сніг

Автор: Олександр Білоус

У четвер, 6 січня, у Закарпатській області та в Карпатах очікується сильний мокрий сніг. Ситуація представляє перший рівень небезпечності, жовтий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

"За даними Укргідрометцентру, 6 січня вдень в Закарпатській області значні дощі з переходом у мокрий сніг; в Карпатах значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий), - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, 6 січня в Україні у західних, північних і в більшості центральних та східних областей невеликий дощ та мокрий сніг. Температура 0-5 градусів тепла, у південній частині 6-11 градусів тепла, на півдні Одеської області та в Криму до 14 градусів.

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