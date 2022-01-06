В Україні оголошено штормове попередження: де очікується сильний сніг

У четвер, 6 січня, у Закарпатській області та в Карпатах очікується сильний мокрий сніг. Ситуація представляє перший рівень небезпечності, жовтий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).
"За даними Укргідрометцентру, 6 січня вдень в Закарпатській області значні дощі з переходом у мокрий сніг; в Карпатах значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий), - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, 6 січня в Україні у західних, північних і в більшості центральних та східних областей невеликий дощ та мокрий сніг. Температура 0-5 градусів тепла, у південній частині 6-11 градусів тепла, на півдні Одеської області та в Криму до 14 градусів.