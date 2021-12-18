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В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра

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Киев, Суббота 18 декабря 2021 15:45
В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине объявлено штормовое предупреждение на 19 декабря. Будут сильные порывы ветра, на дорогах большинства областей гололедица.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня в Украине порывы ветра 15-20 м/с; в Карпатах 25-30 м/с; на дорогах большинства областей гололедица; днем в северо-восточной части - вьюги (I уровень опасности, желтый).

В Киеве и области 19 декабря порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица.

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним, в Украине идет резкое похолодание до -19.

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