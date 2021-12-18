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В Україні оголошено штормове попередження на завтра

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Київ, Субота 18 грудня 2021 15:45
В Україні оголошено штормове попередження на завтра Фото: в Україні оголошено штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні оголошено штормове попередження на 19 грудня. Будуть сильні пориви вітра, на дорогах більшості областей ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні в Україні пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с; на дорогах більшості областей ожеледиця; вдень у північно-східній частині - хуртовини (І рівень небезпечності, жовтий).

У Києві та області 19 грудня пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця.

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Нагадаємо, в Україну йде різке похолодання до -19.

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