В Україні оголошено штормове попередження на завтра
Фото: в Україні оголошено штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні оголошено штормове попередження на 19 грудня. Будуть сильні пориви вітра, на дорогах більшості областей ожеледиця.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Сьогодні в Україні пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с; на дорогах більшості областей ожеледиця; вдень у північно-східній частині - хуртовини (І рівень небезпечності, жовтий).
У Києві та області 19 грудня пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця.
Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
Нагадаємо, в Україну йде різке похолодання до -19.