В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра

В Украине объявлено штормовое предупреждение на 2 сентября. Синоптики предупредили о сильном ветре.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Завтра ночью в западных и северных областях, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Отметим, сегодня западные области Украины накроет ливень, из-за чего поднимется уровень воды в реках. Есть угроза подтоплений и оползней.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на 1 сентября.
Кроме того, УкрГидрометцентр дал прогноз погоды на сентябрь. В первый месяц осени средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 14-18 градусов тепла, в Карпатах 11-12 градусов тепла, что близко к климатической норме.