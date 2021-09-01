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В Україні оголошено штормове попередження на завтра

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні оголошено штормове попередження на 2 вересня. Синоптики попередили про сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Завтра вночі у західних та північних областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Зазначимо, сьогодні західні області України накриє злива, через що підніметься рівень води в річках. Є загроза підтоплень та зсувів грунту.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на 1 вересня.

Крім того, УкрГідрометцентр дав прогноз погоди на вересень. У перший місяць осені середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 14-18 градусів тепла, в Карпатах 11-12 градусів тепла, що близько до кліматичної норми.

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