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В Украине объявлено штормовое предупреждение

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Киев, Четверг 19 августа 2021 08:41
В Украине объявлено штормовое предупреждение Фото: в Украине будут дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине. Кроме того, поднимется уровень воды в реках.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня будут град, шквалы в таких областях:

  • центральных (кроме Винницкой),
  • южных,
  • восточных.

Ливни ожидаются в:

  • центральных,
  • южных областях.

19 августа ожидаются подъемы уровней воды на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), левых притоков Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.), Прута и Сирета (Ивано-Франковская, Черновицкая обл.) на 0,2-0,8 м, без негативных последствий.

В местах прохождения значительных ливневых дождей возможно формирование значительного местного и склонного стока.

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