В Украине объявлено штормовое предупреждение
Фото: в Украине будут дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине. Кроме того, поднимется уровень воды в реках.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Сегодня будут град, шквалы в таких областях:
- центральных (кроме Винницкой),
- южных,
- восточных.
Ливни ожидаются в:
- центральных,
- южных областях.
19 августа ожидаются подъемы уровней воды на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), левых притоков Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.), Прута и Сирета (Ивано-Франковская, Черновицкая обл.) на 0,2-0,8 м, без негативных последствий.
В местах прохождения значительных ливневых дождей возможно формирование значительного местного и склонного стока.