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В Україні оголошено штормове попередження

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Київ, Четвер 19 серпня 2021 08:41
В Україні оголошено штормове попередження Фото: в Україні будуть дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики оголосили штормове попередження в Україні. Крім того, підніметься рівень води в річкках.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні будуть град, шквали у таких областях:

  • центральних (крім Вінницької),
  • південних,
  • східних.

Зливи очікуються у:

  • центральних,
  • південних областях.

19 серпня очiкуються пiдйоми рiвнiв води на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.), лiвих приток Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька обл.), Прута та Сiрета (Івано-Франківська, Чернівецька обл.) на 0,2-0,8 м, без негативних наслідків.

В мiсцях проходження значних зливових дощiв можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.

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