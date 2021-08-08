В Украине объявлено штормовое предупреждение
Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Синоптики Украины объявили штормовое предупреждение. Стало известно, какие области накроет непогода.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Сегодня в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях грозы, шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Ранее сообщалось, что погода в Украине в воскресенье, 8 августа, улучшится, будет теплая комфортная температура, а осадки в виде дождей с грозами почти не ожидаются, разве что в некоторых восточных областях, хотя в ночное время в этих регионах вероятны непростые синоптические условия - ливни и шквалы с градом.