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В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра

Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики Украины объявили на завтра штормовое предупреждение. 3 августа грозы и дожди будут в южных, восточных, большинстве центральных областей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Завтра в южных, восточных, большинстве центральных областей, днем и на Прикарпатье грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Отметим, завтра дожди будут в большинстве области, в частности во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой. Также ожидается ухудшение погоды на востоке, юге и частично в центре страны.

Напомним, в четверг в Украину придет похолодание в западные области.

Ранее сообщалось, что в августе 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 20-25 градусов тепла, в Карпатах 16-18 градусов. Это на 1-1,5 градусов выше климатической нормы.

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