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В Україні оголошено штормове попередження на завтра

Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики України оголосили на завтра штормове попередження. 3 серпня грози і дощі будуть у південних, східних, більшості центральних областей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Завтра у південних, східних, більшості центральних областей, вдень і на Прикарпатті грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Зазначимо, завтра дощі будуть у більшості областе, зокрема у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій. Також очікується погіршення погоди на сході, півдні та частково в центрі країни.

Нагадаємо, в четвер в Україну прийде похолодання у західні області.

Раніше повідомлялось, що у серпні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 20-25 градусів тепла, в Карпатах 16-18 градусів. Це на 1-1,5 градусів вище за кліматичну норму.

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