В Украине объявлено штормовое предупреждение

Сегодня в Украине ухудшится погода почти во всех областях, кроме южных. Будут дожди, грозы, град и шквалы.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу ГСЧС .

Сегодня днем в Украине, кроме южных областей, грозы, в западных и центральных областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

В Киеве и Киевской области грозы (1 уровень опасности, желтый).

На сайте УкрГидрометцентра указано, что дождливая погода обойдет только Николаевскую, Запорожскую, Одесскую и Херсонскую области. Однако, на юге будет сильная жара, днем +30+35, а ночью +19+22.