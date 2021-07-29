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В Украине объявлено штормовое предупреждение

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Киев, Четверг 29 июля 2021 08:38
В Украине объявлено штормовое предупреждение Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в Украине ухудшится погода почти во всех областях, кроме южных. Будут дожди, грозы, град и шквалы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня днем в Украине, кроме южных областей, грозы, в западных и центральных областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

В Киеве и Киевской области грозы (1 уровень опасности, желтый).

На сайте УкрГидрометцентра указано, что дождливая погода обойдет только Николаевскую, Запорожскую, Одесскую и Херсонскую области. Однако, на юге будет сильная жара, днем +30+35, а ночью +19+22.

Напомним, синоптики прогнозируют дожди и грозы в большинстве областей Украины.

Ранее сообщалось, что сегодня погода принесет осадки в виде грозовых дождей на большей части территории страны, при этом местами ожидаются шквалы и град.

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