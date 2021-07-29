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В Україні оголошено штормове попередження

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Київ, Четвер 29 липня 2021 08:38
В Україні оголошено штормове попередження Фото: в Україні оголошено штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні в Україні погіршиться погода майже у всіх областях, крім південних. Будуть дощі, грози, град та шквали.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні вдень в Україні, крім південних областей, грози, у західних та центральних областях в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

У Києві та Київський області грози (1 рівень небезпечності, жовтий).

На сайті УкрГідрометцентру вказано, що дощова погода омине тільки Миколаївську, Запорізьку, Одеську та Херсонську області. Втім, на півдні буде сильна спека, вдень +30+35, а вночі +19+22.

Нагадаємо, синоптики прогнозують дощі та грози у більшості областей України.

Раніше повідомлялось, що сьогодні погода принесе опади у вигляді грозових дощів на більшій частині території країни, при цьому місцями очікуються шквали та град.

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