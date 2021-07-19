В Украине объявлено штормовое предупреждение и похолодание: где будут грозы

В Украину пришло похолодание после знойной жары. Синоптики прогнозируют дожди и грозы в большинстве областей.

Сегодня в Украине будут грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Синоптики отмечают, что 19 июля в Карпатах значительные дожди; в западных, днем и в северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Кроме того, в Украину пришло долгожданное похолодание. На западе страны днем температура воздуха опустилась до +24+29, но во всех других областях все еще жарко - до +35.