В Украину придет похолодание с запада: прогноз погоды на сегодня
Фото: на западе Украины начнет холодать с сегодняшнего дня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Западный циклон принесет в Украину дожди и постепенное похолодание. На востоке и юге пока без осадков и жара выше 35 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода по Украине
Согласно прогнозу, грозовые дожди ожидаются в половине областей. Ухудшение погодных условий ожидается на западе, на севере и в центральных областях.
На западе дневная температура упадет до 24-26 градусов тепла, ночью ожидается 18-20 градусов.
На юге и восточных областях по-прежнему жарко и без осадков. Дневная температура поднимется до 36 градусов, ночью ожидается 19-21 градус.
Погода в Киеве
В столице сегодня снова пройдет грозовой дождь. Температура немного снизится.
Синоптики обещают 28-30 градусов тепла днем. Ночью температура опустится до 20-22 градусов тепла.