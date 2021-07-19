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В Украину придет похолодание с запада: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Понедельник 19 июля 2021 08:00
В Украину придет похолодание с запада: прогноз погоды на сегодня Фото: на западе Украины начнет холодать с сегодняшнего дня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Западный циклон принесет в Украину дожди и постепенное похолодание. На востоке и юге пока без осадков и жара выше 35 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода по Украине

Согласно прогнозу, грозовые дожди ожидаются в половине областей. Ухудшение погодных условий ожидается на западе, на севере и в центральных областях.

На западе дневная температура упадет до 24-26 градусов тепла, ночью ожидается 18-20 градусов.

На юге и восточных областях по-прежнему жарко и без осадков. Дневная температура поднимется до 36 градусов, ночью ожидается 19-21 градус.

В Украину придет похолодание с запада: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня снова пройдет грозовой дождь. Температура немного снизится.

Синоптики обещают 28-30 градусов тепла днем. Ночью температура опустится до 20-22 градусов тепла.

В Украину придет похолодание с запада: прогноз погоды на сегодня

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