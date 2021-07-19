В Украине объявлено штормовое предупреждение и похолодание: где будут грозы
В Украину пришло похолодание после знойной жары. Синоптики прогнозируют дожди и грозы в большинстве областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Сегодня в Украине будут грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Синоптики отмечают, что 19 июля в Карпатах значительные дожди; в западных, днем и в северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.
Кроме того, в Украину пришло долгожданное похолодание. На западе страны днем температура воздуха опустилась до +24+29, но во всех других областях все еще жарко - до +35.
Напомним, сегодня похолодало в западных областях, на востоке страны - жара.
Ранее сообщалось, что в Украину несется северный циклон Christoph.