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В Україні оголошено штормове попередження та похолодання: де будуть грози

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Київ, Понеділок 19 липня 2021 08:45
В Україні оголошено штормове попередження та похолодання: де будуть грози Фото: в Україну повернулись дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україну прийшло похолодання після пекельної спеки. Синоптики прогнозують дощі та грози у більшості областей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Сьогодні в Україні будуть грози, вдень місцями град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Синоптики зазначають, що 19 липня у Карпатах значні дощі; у західних, вдень і в північних, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.

Крім того, в Україну прийшло довгоочікуване похолодання. На заході країни вдень температура повітря опустилась до +24+29, але в усіх інших областях все ще спекотно - до +35.

Нагадаємо, сьогодні похолодало у західних областях, на сході країни - спека.

Раніше повідомлялось, що в Україну несеться північний циклон Christoph.

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