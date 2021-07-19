В Україні оголошено штормове попередження та похолодання: де будуть грози
В Україну прийшло похолодання після пекельної спеки. Синоптики прогнозують дощі та грози у більшості областей.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Сьогодні в Україні будуть грози, вдень місцями град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Синоптики зазначають, що 19 липня у Карпатах значні дощі; у західних, вдень і в північних, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.
Крім того, в Україну прийшло довгоочікуване похолодання. На заході країни вдень температура повітря опустилась до +24+29, але в усіх інших областях все ще спекотно - до +35.
Нагадаємо, сьогодні похолодало у західних областях, на сході країни - спека.
Раніше повідомлялось, що в Україну несеться північний циклон Christoph.