В Україні оголошено штормове попередження на завтра
Фото: в Україні йдуть дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні оголошено штормове попередження. Також в областях будуть дощі та град.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Завтра в Україні грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Зазначимо, в Україні будуть йти дощі всі вихідні. Не лишиться ні одного регіону, в якому буде сухо. Температура повітря опуститься.
Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода на ці вихідні.
Зазначимо, наприкінці червня в Києві встановилася спекотна погода. За даними метеорологів, були оновлені декілька температурних рекордів.
Раніше повідомлялось, що погода в Україні до середини липня принесе періоди рясних дощів з грозами, очікуються сильні зливи зі шквалами в різних регіонах.