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В Украине объявлено штормовое предупреждение

Киев, Среда 09 декабря 2020 09:43
В Украине объявлено штормовое предупреждение
Фото: девушка (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В среду, 9 декабря, погода в Украине резко ухудшится. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Так, сегодня в западных, южных и восточных областях ожидаются порывы ветра до 15-20 м / с. Синоптики объявили первый уровень опасности, желтый.

Кроме этого, в Украине 9 и 10 декабря на равнинных реках, кроме украинского участка Дуная, Днепровского и Каховского водохранилища, ожидается появление первичных ледовых явлений в виде заберегов и шуги.

Напомним, 9 декабря на юге и западе Украины ожидаются дожди, на остальной территории страны без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться от -3 до +6 градусов.

Кроме того, накануне в селе Кирилловка Запорожской области десятки баз отдыха, отелей и пансионатов затопило наводнением. Спасатели предупреждают, что штормовая погода там сохранится и сегодня.

Добавим, что синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Украине в четверг. На Украину надвигается снежный шторм.

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