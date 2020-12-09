Ночной мороз и дожди: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине (pixy.org)

Сегодня, 9 декабря, на юге и западе Украины будут идти дожди. Температура воздуха в стране днем ожидается от -3 до +6, а ночью в некоторых регионах она опустится до -11.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня в Закарпатской, Одесской областях и в Крыму будет идти дождь. На всей остальной территории будет наблюдаться переменная облачность без осадков.

В западных областях температура воздуха днем ожидается от -1 до +6, а ночью столбики термометров покажут -5 +4.

В центральных и южных областях температура воздуха днем будет колебаться от -4 до 0, а ночью от -11 до -6.

В восточных и южных областях температура воздуха днем будет в пределах -3 +5 градусов, а ночью -11 +3.

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будет сухая погода. Температура воздуха днем составит от -4 до -1, а ночью от -9 до -6.

Напомним, накануне в селе Кирилловка Запорожской области десятки баз отдыха, отелей и пансионатов затопило наводнением. Спасатели предупреждают, что штормовая погода там сохранится и сегодня.

Кроме того, синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Украине в четверг. В Украину придет снежный шторм.