В Украине объявлено штормовое предупреждение

Погода в Украине сегодня, 9 августа, ухудшится, местами ожидается грози и шквалы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госудаственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, до конца суток, пятницы, 9 августа в северных, южных и центральных областях ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м / с.

В Одесской, Николаевской и Херсонской областях местами ожидается шквальный ветер 25-28 м / с.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине сегодня, 9 августа, удержится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Кроме того, по данным синоптиков, сегодня почти по всей территории страны ожидаются дожди, местами грозы.

Кроме того, по прогнозам синоптика Натальи Диденко, на выходных, 10 и 11 августа, в Украине ожидается теплая погода, но с дождями. В субботу, 10 августа, антициклон обусловит почти везде солнце и комфортную температуру воздуха - +24 до +29 градусов. В Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях возможны локальные грозовые дожди. Также на востоке возможен порывистый ветер.

В воскресенье, 11 августа, температура воздуха повысится до +32 градусов, в большинстве областей будет солнечная погода. Вероятность кратковременных дождей и гроз сохранится в западных и северных областях.