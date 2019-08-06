Погода в Украине: объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в ГСЧС предупреждают об осложнении погодных условий, в частности на Закарпатье и в западных областях.

"Внимание! Предупреждение об осложнении погодных условий на территории Украины. По прогнозам Укргидрометцентра, 7 августа ночью на Закарпатье, днем ​​в западных областях грозы, отдельные шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении.

Напомним, на выходных в результате ливня в Одессе на Карантинном спуске поток воды снес десяток машин. Так, в центре города мощный поток воды снес десяток припаркованных авто, сорвал асфальтовое покрытие и разворотил ливневый коллектор.

Как писало РБК-Украина ранее, синоптик Наталка Диденко заявила, что погода в Украине 7 августа улучшится по всей территории страны, температура воздуха поднимется до +30. По ее словам, прохладный воздух будет только на востоке.

Добавим также, ранее сообщалось, что 6-8 августа в северных (кроме Житомирской), Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.