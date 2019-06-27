В Украине объявлено штормовое предупреждение

Погода в Украине сегодня, 27 июня 2019 года, ожидается дождливой с усилением ветра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков, сегодня на западе, севере и в центре ожидаются дожди с градом и усиление ветра до 20 м/с, а в Киеве до 28 м/сек.

"В Киеве и Киевской области в ближайший час с удержанием до конца суток 27 июня гроза, град, порывы ветра и шквалы 25-28 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на Киев обрушился ураган. В столице прошел сильный ливень, сильный ветер повалил ветки деревьев, местами ветки падали на автомобили.

Как писало РБК-Украина, в Украине завтра ожидается похолодание. По прогнозам синоптиков, в День Конституции температура воздуха опустится до +20 градусов днем. Также ожидаются осадки и усиление ветра. Такая погода сохранится и на выходные.

Синоптик Наталья Диденко сообщала, что в Украину с Балтики идет циклон Otto, который принесет дожди и грозы и другие метеорологические явления.