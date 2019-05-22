В Украине объявлено штормовое предупреждение

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На Левобережье и в западных областях местами град и шквалы

Погода в Украине в ближайшее время ухудшится, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

По данным синоптиков, сегодня в Украине, кроме большинства южных областей, грозы, на Закарпатье значительные дожди, на Левобережье и в западных областях местами град и шквалы 15-20 м / с.

Напомним, завтра, 23 мая, погода в Украине местами будет дождливая, температура до +28 градусов. По данным синоптиков, 23 мая в Украине, кроме большинства южных областей, кратковременные дожди, грозы, на Закарпатье значительные дожди, на Левобережье и в западных областях местами град и шквалы 15-20 м / с. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м / с.

Температура ночью от +10 до +15; днем от +21 до +26. На юге страны до +28, в западных областях до +22.

Добавим, ранее сообщалось, что погода в Украине сегодня будет преимущественно дождливой, с порывами ветра и шквалами, температура воздуха днем будет достигать +25.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что в Украине ожидается циклон Axel с атмосферными фронтами, которые принесут дожди, грозы и похолодание.