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В Україні оголошено штормове попередження

Новини » Суспільство    16.01.2019 - 11:22
В Україні оголошено штормове попередження
Ілюстративне фото (Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images)

Очікуються пориви вітру до 15-20 м/с

В Україні на сьогодні, 16 січня 2019 року, оголошено штормове попередження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, сьогодні до кінця дня у західних, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях очікуються пориви вітру до 15-20 м/с, що відповідає першому рівню рівню небезпечності - жовтому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 16 січня 2019 року, на заході України очікуються дощі з мокрим снігом, на решті території переважно без опадів, температура повітря вдень місцями підніметься до +3. У Києві сьогодні опадів не очікується, вдень від -1 до -3, вночі від -5 до -7, вітер західний, 7-12 м/с.

Як писало РБК-Україна, у Карпатах сьогодні зберігається небезпека сходження лавин. Так, у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами в горах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей оголошена сніголавинна небезпека третього рівня. Крім того, в гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.

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