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В Украине объявлена чрезвычайная пожарная опасность

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели рассказали, какие области под угрозой.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня в восточных, Сумской, Житомирской, Киевской, Полтавской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Вместе с тем, в остальной части Украины объявлено штормовое предупреждение. В частности, Киев накроет гроза, а в горных областях будет ливень.

Напомним, погода в Украине сегодня будет богатой осадками, а циклон, приближающийся к стране, принесет в западные области сильные грозовые дожди и шквалы.

Отметим, синоптики на сегодня прогнозируют дожди в западных областях, в частности в Карпатах ожидается ливень. Температура воздуха опустится до +24 градусов.

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