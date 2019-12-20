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В Украине объявили желтый уровень опасности из-за тумана

Новости » Общество     20.12.2019 - 08:45
В Украине объявили желтый уровень опасности из-за тумана
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Туман не ожидается лишь на востоке

В пятницу, 20 декабря, погода в Украине ухудшится, на большинстве территории страны ожидается туман. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным синоптиков из Украинского гидрометцентра, сегодня в большинстве областей, кроме востока страны, утром возможен сильный туман. Видимость на дорогах ухудшится до 200-500 метров.

В связи с осложнением погодных условий в Украине был объявлен желтый уровень опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Украину вернутся заморозки. Днем температура воздуха будет колебаться от +4 до +7, лишь в некоторых западных и южных областях термометры покажут до +10...+11 градусов. Ночью ожидается снижение температуры до -2 градусов.

Кроме того, 18 декабря в Киеве был установлен температурный рекорд. Синоптики зафиксировали температуру в 15,2 градусов, что на что на 3,7 градусов выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1989 году.

Синоптики объявили желтый уровень опасности из-за тумана Температура в Киеве поднялась до рекордных 15 градусов
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