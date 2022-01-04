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В Украине объявили штормовое предупреждение: где ожидается сильный ветер

Автор: Александр Белоус

Во вторник, 4 января в Украине ожидается сильный ветер. Днем будет штормить на западе, ночью - и на востоке страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

"По данным Укргидрометцентра, 4 января в западной части, ночью и в восточных областях порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-28 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в январе 2022 года средняя месячная температура по Украине ожидается в пределах 1-5 мороза, в Крыму 0-1 градусов тепла. Это близко к климатической норме.

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