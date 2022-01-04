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В Україні оголосили штормове попередження: де очікується сильний вітер

Автор: Олександр Білоус

У вівторок, 4 січня в Україні очікується сильний вітер. Вдень штормитиме на заході, вночі - і на сході країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

"За даними Укргідрометцентру, 4 січня у західній частині, вночі і у східних областях пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25-28 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у січні 2022 року середня місячна температура по Україні очікується в межах 1-5 морозу, в Криму 0-1 градусів тепла. Це близько до кліматичної норми.

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