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В Украине объявили штормовое предупреждение: где ухудшится погода

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Суббота 31 июля 2021 10:11
В Украине объявили штормовое предупреждение: где ухудшится погода Фото: погода в Украине осложнится 31 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

На 31 июля в Украине объявлено штормовое предупреждение. В некоторых областях ожидают грозы, град и шквалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Ухудшение погоды прогнозируют в восточных и западных облстях, а именно в:

  • Ровенской,
  • Волынской,
  • Тернопольской,
  • Львовской,
  • Ивано-Франковской,
  • Закарпатской,
  • Запорожской,
  • Донецкой,
  • Луганской областях.

Там прогнозируют грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).

В Украине объявили штормовое предупреждение: где ухудшится погода

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