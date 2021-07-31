В Україні оголосили штормове попередження: де погіршиться погода
Фото: погода в Україні ускладниться 31 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
На 31 липня в Україні оголошене штормове попередження. В деяких областях очікуютья грози, град та шквали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погіршення погоди прогнозують у східних та західних облстях, а саме в:
- Рівненській,
- Волинській,
- Тернопільській,
- Львівській,
- Івано-Франківській,
- Закарпатській,
- Запорізькій,
- Донецькій,
- Луганській областях.
Там прогнозують грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий).