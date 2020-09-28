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В Украине объявили штормовое предупреждение

Автор: РБК-Украина

Погода в Украине во вторник, 29 сентября ухудшится. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Завтра днем в Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской областях ожидаются значительные дожди.

В то же время в южных, восточных и центральных областях ветер усилится до 15-20 м / с.

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Напомним, в Украину идет похолодание. При этом в первые дни октября ожидается возвращение тепла до +25 градусов.

Кроме того, в ближайшие дни на всей территории страны ухудшится погода. До конца недели прогнозируются дожди и грозы.

Добавим, что 28 сентября в Украине из-за непогоды без света остались 37 населенных пунктов в шести областях. Без света остались населенные пункты в Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Кировоградской областях.

Ранее сообщалось, что сегодня в Украине дождливая погода будет лишь на западе страны. При этом температура воздуха составит от +18 до +26 градусов.

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