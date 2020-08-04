В Украине объявили штормовое предупреждение

Синоптики объявили штормовое предупреждение в западной и центральной частях Закарпатской области. Будут сильные ливни.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Жителей Закарпатской области предупреждают о повышении уровня воды на 0,3-1,0 м на малых водотоках.

Кроме того, возможно формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест. В горах существует угроза формирования локальных селевых потоков и оползней.

Напомним, погода в Украине в ближайшие сутки ухудшится, потому что большую часть страны накроет сильной жарой, а в западные области приближается атмосферный фронт.

Ранее сообщалось, погода в Украине в этую неделю августа будет теплой, а дождей и гроз на территории страны не ожидается.

Кроме того, в августе 2020 средняя месячная температура будет в пределах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусов.