ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Украине объявили штормовое предупреждение

Закарпатская область, Вторник 04 августа 2020 15:21
В Украине объявили штормовое предупреждение
Фото: дожди в Украине (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В горах существует угроза оползня

Синоптики объявили штормовое предупреждение в западной и центральной частях Закарпатской области. Будут сильные ливни.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Жителей Закарпатской области предупреждают о повышении уровня воды на 0,3-1,0 м на малых водотоках.

Кроме того, возможно формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест. В горах существует угроза формирования локальных селевых потоков и оползней.

Напомним, погода в Украине в ближайшие сутки ухудшится, потому что большую часть страны накроет сильной жарой, а в западные области приближается атмосферный фронт.

Ранее сообщалось, погода в Украине в этую неделю августа будет теплой, а дождей и гроз на территории страны не ожидается.

Кроме того, в августе 2020 средняя месячная температура будет в пределах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Штормовое предупреждение
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь