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В Україні оголосили штормове попередження

Закарпатська область, Вівторок 04 серпня 2020 15:21
В Україні оголосили штормове попередження
Фото: дощі в Україні (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У горах існує загроза зсувів

Синоптики оголосили штормове попередження в захiднiй та центральнiй частинах Закарпатської областi. Будуть сильні зливи.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Жителів Закарпатської областi попереджають про підвищення рівнів води на 0,3-1,0 м на малих водотоках.

Крім того, можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку з пiдтопленням понижених мiсць. У горах існує загроза формування локальних селевих потоків та зсувiв.

Нагадаємо, погода в Україні в найближчу добу погіршиться, через те, що більшу частину країни накриє сильною спекою, а до західних областей наближається атмосферний фронт.

Раніше повідомлялось, погода в Україні в цей тиждень серпня буде теплою, а дощів і гроз на території країни не очікується.

Крім того, в серпні 2020 року середня місячна температура буде в межах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусів.

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