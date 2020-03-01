В Украине объявили штормовое предупреждение

В ближайшие несколько часов в Украине ожидается ухудшение погодных условий, в частности штормовые порывы ветра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков, в воскресенье, 1 марта, и в течение 2 марта в Украине, кроме восточных областей, ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду. В Карпатах порывы ветра будут достигать 25-30 м/сек.

Кроме того, в ближайшие 3 часа в Киеве и Киевской области ожидаются порывы ветра до 20 м/сек. Непогода сохранится до конца суток 2 марта.

В связи с непогодой в Украине и Киеве был объявлен желтый уровень опасности.

Напомним, ранее в Гидрометцентре прогнозировали, что сегодня на большинстве территории Украины будет солнечная и теплая погода. Только во Львовской, Закарпатской и Волынской областях ожидались незначительные дожди.

Кроме того, украинские синоптики дали прогноз погоды на март 2020 года. Средняя месячная температура воздуха в марте составит от -3 до +2 градусов, на Закарпатье и юге страны местами 3-6 градусов тепла. Абсолютный минимум температуры воздуха в марте составит 22-37 градусов мороза.