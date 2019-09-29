В Украине объявили штормовое предупреждение

Погода в Украине в понедельник, 30 сентября, ухудшится в западных областях, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Украинский Гидрометцентр.

По данным украинских синоптиков, завтра в западных областях стоит ожидать сильных порывов ветра, скорость которых будет достигать 15-20 м/с. В высокогорных районах Карпат прогнозируются порывы ветра, силой до 25-30 м/сек.

Кроме того, в период с 29 по 2 октября в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на начало октября. В период с 1 по 3 октября в Украине будет преобладать дождливая погода, которая будет чередоваться с солнцем. Кроме того, в понедельник, 30 сентября, прогнозировались осадки в северных, центральных и западных областях.

Как сообщали синоптики, 29 сентября большинство территории Украины охватит дождливая погода. Осадки не ожидались лишь на западе и частично на юге. Средняя температура по Украине днем прогнозувалась от +14 до +19.