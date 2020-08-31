В Украине объявили пожарную опасность чрезвычайного уровня

Фото: лесной пожар (УНИАН)

Сегодня, 31 августа, на большей территории Украины будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Такие данные приводит Украинский гидрометцентр.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Таким образом, в южных, восточных, большинстве центральных регионах, а также в Сумской области и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели отмечают, что в этот период увеличится риск возникновения пожаров.

Напомним, погода в Украине в последний день лета, 31 августа, будет солнечной во всех областях, а температура воздуха прогреется до +35 тепла.

Также РБК-Украина писало, что в сентябре будет наблюдаться температура на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.