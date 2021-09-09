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В Украине объявили пожарную опасность на ближайшие дни: список областей

Автор: Инна Собора

В Украине на ближайшие два дня объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Предупреждение касается девяти областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Пожарная опасность объявлена на 9-10 сентября в южных, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Полтавской, Винницкой областях.

Предупреждение касается того, что погодные условия там опасные, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений.

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