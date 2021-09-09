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В Україні оголосили пожежну небезпеку на найближчі дні: список областей

Автор: Инна Собора

В Україні на найближчі два дні оголошений надзвичайний рівнь пожежної небезпеки. Попередження стосується дев'яти областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Пожежна небезпека оголошена на 9-10 вересня у південних, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Полтавській, Вінницькій областях.

Попередження стосується того, що погодні умови там небезпечні, несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ.

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