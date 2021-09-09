В Украине объявили пожарную опасность на ближайшие дни: список областей
Фото: в Украине объявили пожарную опасность (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
В Украине на ближайшие два дня объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Предупреждение касается девяти областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Пожарная опасность объявлена на 9-10 сентября в южных, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Полтавской, Винницкой областях.
Предупреждение касается того, что погодные условия там опасные, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений.