ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине объявили пожарную опасность на ближайшие дни: список областей

Новина українською →
Четверг 09 сентября 2021 13:30
В Украине объявили пожарную опасность на ближайшие дни: список областей Фото: в Украине объявили пожарную опасность (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Инна Собора

В Украине на ближайшие два дня объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Предупреждение касается девяти областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Пожарная опасность объявлена на 9-10 сентября в южных, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Полтавской, Винницкой областях.

Предупреждение касается того, что погодные условия там опасные, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений.

В Украине объявили пожарную опасность на ближайшие дни: список областей

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода
NEWS
В Украине впервые с мая более трех тысяч новых COVID-случаев
В Украине впервые с мая более трех тысяч новых COVID-случаев
DAILY
Не только "Джавелины". Какое американское оружие нужно Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Не только "Джавелины". Какое американское оружие нужно Украине