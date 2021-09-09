В Україні оголосили пожежну небезпеку на найближчі дні: список областей
Фото: в Україні оголосили пожежну небезпеку (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
В Україні на найближчі два дні оголошений надзвичайний рівнь пожежної небезпеки. Попередження стосується дев'яти областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Пожежна небезпека оголошена на 9-10 вересня у південних, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Полтавській, Вінницькій областях.
Попередження стосується того, що погодні умови там небезпечні, несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ.