В Украине объявили подозрение Кадырову и двум его приспешникам

Глава Чечни Рамзан Кадыров и два его ближайших приспешника получили подозрение за преступления в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
В СБУ отмечают, что собрали безоговорочные доказательства военных преступлений со стороны:
В феврале-марте он лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций этих подразделений, отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады их руководителей.
В прошлом был спецназовцем ФСБ. А сейчас отвечает за подготовку личной охраны Кадырова после того, как тот отказался от охраны ФСБ.
5 марта Мартынов лично руководил захватом Бородянского психоневрологического интерната. Именно он приказал:
По его приказу с 25 февраля по 13 марта произошел незаконный захват в заложники и содержание в подвалах многоэтажек почти двух сотен жителей Гостомеля. Среди пострадавших - женщины, пожилые люди и несовершеннолетние дети. Тех из пленных, кто, не выдержав нечеловеческих условий содержания (сырость, холод, нехватка воды, еды и медикаментов), умирал, "хоронили" здесь же, вблизи дома.
Оба обвиняются в:
А Хусейн Межидов - еще и в ограблении гражданских лиц и объектов.
Даниил Мартынов и Хусейн Межидов обвиняются по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением).
Следователи СБУ объявили Кадырову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
Продолжается следствие.
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