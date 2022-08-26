В Україні оголосили підозру Кадирову та двом його поплічникам

В СБУ зазначають, що зібрали беззаперечні докази воєнних злочинів з боку:

Рамзана Кадирова , голови Чечні;

, голови Чечні; Данііла Мартинова , заступника начальника управління федеральної служби військ Нацгвардії РФ у Чечні;

, заступника начальника управління федеральної служби військ Нацгвардії РФ у Чечні; Хусейна Межидова, командира тактичної групи 249 окремого моторизованого батальйону "Південь" 46 окремої бригади оперативного призначення північно-кавказького округу військ Нацгвардії РФ.

Кадиров

У лютому-березні він особисто керував розробкою та плануванням окремих військових операцій цих підрозділів, віддавав накази, заслуховував звіти та доповіді їхніх керівників.

Мартинов

У минулому був спецпризначенцем ФСБ. А зараз відповідає за підготовку особистої охорони Кадирова, після того, як той відмовився від охорони ФСБ.

5 березня Мартинов особисто керував захопленням Бородянського психоневрологічного інтернату. Саме він наказав:

взяти в заручники майже 500 осіб (пацієнти диспансеру, персонал та місцеві мешканці), з поміж яких - більше сотні лежачих хворих;

замінувати підходи до будівлі, а сам інтернат перетворити у вогневу позицію окупантів.

Межидов

За його наказом з 25 лютого по 13 березня відбулося незаконне захоплення у заручники та утримування у підвалах багатоповерхівок майже двох сотень мешканців Гостомеля. Серед потерпілих - жінки, люди похилого віку та неповнолітні діти. Тих з полонених, хто, не витримавши нелюдських умов тримання (сирість, холод, нестача води, їжі та медикаментів), помирав, "хоронили" тут же, поблизу будинку.

В чому звинувачують Межидова та Мартинова

Обидва звинувачуються в:

утримуванні цивільних;

порушенні правил поводження з цивільним населенням;

використанні їх у якості "живого щита".

А Хусейн Межидов - ще і в пограбуванні цивільних осіб і об’єктів.

Данііл Мартинов і Хусейн Межидов звинувачуються за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням).

В чому звинувачують Кадирова

Наразі слідчі СБУ оголосили Кадирову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни);

ч. 3 ст. 110 (вчинення умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, виправдовування, визнання правомірною тимчасової окупації частини території України, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочату у 2014 році).

Триває слідство.