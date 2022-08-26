В Україні оголосили підозру Кадирову та двом його поплічникам

Голова Чечні Рамзан Кадиров і два його найближчі поплічники отримали підозру за злочини в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
В СБУ зазначають, що зібрали беззаперечні докази воєнних злочинів з боку:
У лютому-березні він особисто керував розробкою та плануванням окремих військових операцій цих підрозділів, віддавав накази, заслуховував звіти та доповіді їхніх керівників.
У минулому був спецпризначенцем ФСБ. А зараз відповідає за підготовку особистої охорони Кадирова, після того, як той відмовився від охорони ФСБ.
5 березня Мартинов особисто керував захопленням Бородянського психоневрологічного інтернату. Саме він наказав:
За його наказом з 25 лютого по 13 березня відбулося незаконне захоплення у заручники та утримування у підвалах багатоповерхівок майже двох сотень мешканців Гостомеля. Серед потерпілих - жінки, люди похилого віку та неповнолітні діти. Тих з полонених, хто, не витримавши нелюдських умов тримання (сирість, холод, нестача води, їжі та медикаментів), помирав, "хоронили" тут же, поблизу будинку.
Обидва звинувачуються в:
А Хусейн Межидов - ще і в пограбуванні цивільних осіб і об’єктів.
Данііл Мартинов і Хусейн Межидов звинувачуються за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням).
Наразі слідчі СБУ оголосили Кадирову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:
Триває слідство.
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